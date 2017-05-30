"Панатинаикос" лишен пяти очков и оштрафован

"Панатинаикос" наказан за поведение болельщиков лишением очков и денежным штрафом. Как сообщает AFP, суперлига лишила клуб пяти очков, а также оштрафовала его на 41,5 тысячи евро за срыв матча плей-офф с ПАОК. При счете 1:0 в пользу "Панатинаикоса" банка пива была брошена с трибун в голову тренера ПАОК Владимира Ивича. Судья остановил игру. Лига присудила ПАОК победу со счетом 3:0.

Трех очков "Панатинаикос" лишен в нынешнем розыгрыше плей-офф за право участия в Лиге чемпионов. Еще двух его лишат на старте следующего сезона. Также два матча он проведет без зрителей. Клуб намерен оспорить решение лиги, поскольку оно отбросило команду на третье место в плей-офф, где ПАОК опережает ее теперь на семь очков.