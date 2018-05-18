"Османлыспор" с Карчемарскасом вылетел из турецкой суперлиги, Шкулетич забил за "Генчлербирлиги"

"Акхисар" в добавленное время вырвал победу у "Османлыспора" в 34-м туре чемпионата Турции. В составе победителей 90 минут отыграл экс-форвард "Кубани" Евгений Селезнев. У соперника на 81-й минуте появился бывший голкипер "Динамо" Жидрунас Карчемарскас. Из-за поражения "Османлыспор" вылетел из суперлиги, вслед за "Карабюкспором" и "Генчлербирлиги".

"Антальяспор", в составе которого вышли экс-хавбек "Динамо" Вильям Венкер и бывшие игроки "Локомотива" Шарлес и Майкон, уступил "Аланьяспору".

Экс-форвард "Локомотива" Петар Шкулетич стал автором единственного гола в составе "Генчлербирлиги" в игре с "Бурсаспором".

"Трабзонспор" с экс-игроками "Локомотива" Яном Дюрицей и Даме Ндоем разгромил "Карабюкспор".

Главные матчи в Турции состоятся в субботу. "Галатасарай" и "Фенербахче" разыграют титул чемпиона страны. "Галатасараю" достаточно не проиграть "Гезтепе", чтобы стать чемпионом. "Фенербахче" должен побеждать "Коньяспор" и рассчитывать на поражение "Галатаасарая". Теоретически чемпионом может стать и "Истанбул ББ", но он существенно уступает стамбульским соседям по разности забитых и пропущенных мячей.

Чемпионат Турции

Суперлига

34-й тур

"Акхисар" - "Османлыспор" - 2:1 (1:1)

Голы: Адыгузель, 32 (1:0). Озджал, 45 (1:1). Челик, 90+3 (2:1).

"Аланьяспор" - "Антальяспор" - 3:2 (1:1)

Голы: Йевтович, 12 (0:1). Дуглас, 37 (1:1). Вильяфанес, 61 (2:1). Дуглас, 69 (3:1). Дукара, 90+1 (3:2).

"Генчлербирлиги" - "Бурсаспор" - 1:0 (1:0)

Гол: Шкулетич, 15.

"Малатьяспор" - "Кайсериспор" - 3:2 (2:0)

Голы: Кариган, 22 (1:0). Сэпунару, 38 - в свои ворота (2:0). Бюйюк, 75 (3:0). Стоилькович, 81 (3:1). Мендеш, 90+2 (3:2).

"Трабзонспор" - "Карабюкспор" - 3:0 (0:0)

Голы: Перейра, 65 (1:0). Языджы, 88 (2:0). Перейра, 90+2 (3:0).