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"Османлыспор" победил "Генчлербирлиги" с Политевичем и Шкулетичем

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"Османлыспор" обыграл "Генчлербирлиги" в матче чемпионата Турции - 2:0. Бывший голкипер "Динамо" Жидрунас Карчемарскас остался в запасе хозяев. В составе гостей полный поединок провели экс-защитник "Крыльев Советов" Сергей Политевич и экс-форвард "Локомотива" Петар Шкулетич.

"Генчлербирлиги" продолжает замыкать турнирную таблицу турецкой суперлиги.

Чемпионат Турции

Суперлига

13-й тур

"Османлыспор" - "Генчлербирлиги" - 2:0 (1:0)

Голы: Гюрлер, 39 (1:0). Гюрлер, 79 (2:0).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2017-2018/

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