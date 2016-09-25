"Орландо" с Кака потерпел третье поражение подряд

"Орландо Сити" в матче регулярного чемпионата MLS на выезде крупно уступил "Ди.Си. Юнайтед" – 1:4. Единственный гол в составе гостей забил экс-игрок "Реала" Жулиу Баптиста. При этом "Орландо" завершил встречу в меньшинстве из-за удаления на 66-й минуте Антонио Ночерино, известного по выступлениям за "Милан".

Все 90 минут в составе "Сити" на поле провел обладатель "Золотого мяча"-2007 Кака. Для его команды это поражение стало третьим кряду. "Орландо" занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, которое не дает право на участие в плей-офф. "Юнайтед" поднялся на шестую строчку.

В другом поединке лидер Восточной конференции "Нью-Йорк Ред Буллз" одолел "Монреаль" – 1:0. Весь матч в составе гостей провел на поле бывший форвард "Челси" Дидье Дрогба. "Колорадо" Тима Хоуарда сыграл вничью с "Ванкувером" – 3:3. А "Торонто" без Себастьяна Джовинко разделил очки с "Филадельфией" (1:1).

MLS

Регулярный чемпионат

"Ди.Си. Юнайтед" – "Орландо Сити" – 4:1 (1:0)

"Нью-Йорк Ред Буллз" – "Монреаль" – 1:0 (0:0)

"Ванкувер" – "Колорадо" – 3:3 (0:1)

"Торонто" – "Филадельфия" – 1:1 (0:1)