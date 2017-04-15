"Орландо" без Кака обыграл "Лос-Анджелес Гэлакси"

В матче регулярного чемпионата MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" на выезде уступил "Орландо" – 1:2. Решающий мяч на первой добавленной минуте забил Кайл Лэрин. Отметим, что хозяева из-за травмы не могли рассчитывать на экс-игрока "Милана" и "Реала" Кака.

"Орлнадо" сохранил лидерство в таблице Восточной конференции. "Гэлакси" идет седьмым на "Западе".

MLS

Регулярный чемпионат

"Орландо" – "Лос-Анджелес Гэлакси" – 2:1 (1:0)

Голы: Джонсон, 9 (1:0). Алессандрини, 83 (1:1). Лэрин, 90+1 (2:1).