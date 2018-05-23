Оригинальный гол в чемпионате Ирландии. Видео

Необычный гол был забит в матче первого дивизиона чемпионата Ирландии между командами "Кабинтили" и "Голуэй Юнайтед" (1:2).

Голкипер "Голуэй Юнайтед" Тадг Райан на 89-й минуте встречи забрал мяч в руки после удара, после чего положил его на газон. Вместо того чтобы выбить мяч, он завязал шнурки и снова взял его в руки, что, согласно футбольным правилам, является нарушением.

Игрок команды соперник подбежал, просто выхватил мяч у вратаря и быстро разыграл свободный, после которого команда легко забила мяч без какого-либо сопротивления. Голкипер даже не понял, что произошло, но судья засчитал гол.