Опубликованы фотографии трех актеров, которые сыграют Марадону в сериале. Фантастическое сходство

Компания Amazon представила первые кадры сериала "Марадона" о жизни легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. В разные периоды жизни чемпиона мира 1986 года его роль исполнят Николас Голдшмидт, Назарено Касеро и Хуан Паломино. Все трое очень похожи на прославленного аргентинца. Каждый эпизод серии будет длиться 1 час, точное число серий и сроки запуска в эфир пока не объявлены. Напомним, что про Марадону уже снято два фильма, режиссерами которых выступали Эмир Кустурица и Марко Ризи.

First look at the actors playing Maradona in a new @PrimeVideo series about his life: Nazareno Casero, Juan Palomino, and Nicolas Goldschmidt. pic.twitter.com/W5rgyE5NBG – MUNDIAL (@MundialMag) 11 сентября 2018 г.

В настоящее время 57-летний Марадона является председателем правления брестского "Динамо" и техническим директором мексиканского клуба "Дорадос де Синалоа".

Диего Марадона: "Я буду работать и в "Дорадосе", и в брестском "Динамо"