14:26 | Футбол — Зарубежные

Опубликованы фотографии трех актеров, которые сыграют Марадону в сериале. Фантастическое сходство

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Компания Amazon представила первые кадры сериала "Марадона" о жизни легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. В разные периоды жизни чемпиона мира 1986 года его роль исполнят Николас Голдшмидт, Назарено Касеро и Хуан Паломино. Все трое очень похожи на прославленного аргентинца. Каждый эпизод серии будет длиться 1 час, точное число серий и сроки запуска в эфир пока не объявлены. Напомним, что про Марадону уже снято два фильма, режиссерами которых выступали Эмир Кустурица и Марко Ризи.

В настоящее время 57-летний Марадона является председателем правления брестского "Динамо" и техническим директором мексиканского клуба "Дорадос де Синалоа".

Диего Марадона: "Я буду работать и в "Дорадосе", и в брестском "Динамо"

 

 

 

 

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