17:37 | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Олимпиакос" уволил Паулу Бенту

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Руководство "Олимпиакоса" приняло решение расстаться с главным тренером команды Паулу Бенту, сообщает официальный сайт клуба. Португальский специалист работал с командой с 11 августа 2016 года. Увольнение Бенту последовало после трех поражений команды кряду, а также из-за разногласий внутри клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Василис Бузас, который работал с молодежной командой "Олимпиакоса". На данный момент клуб идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата, вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а также в полуфинал Кубка страны.

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