Около 5000 человек простились с председателем правления БАТЭ Капским

В Борисове состоялась церемония прощания с председателем правления БАТЭ Анатолием Капским. В минувшую субботу он скончался на 53-м году жизни.

Как сообщает "Прессбол", прощание состоялось на домашнем стадионе БАТЭ "Борисов-Арена". На стадион в этот день пришли около 5000 человек. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и его помощник Александр Ермакович вылетели в Минск из Москвы сразу после матча со "Спартаком" – ради этого пришлось пропустить послематчевую пресс-конференцию. Юрий Жевнов, работающий в "Зените", приехал из Санкт-Петербурга. Из Киева прибыл главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

В 20-летнем возрасте у Капского обнаружили рак, с которым он боролся. В 1999 году случился рецидив этого заболевания. В 2013 году функционер перенес операцию на сердце, после которой провел в коме несколько дней из-за проблем с печенью и почками.

Капский был одним из инициаторов создания БАТЭ в 1996 году. Клуб из Борисова 14 раз становился чемпионом Белоруссии и трижды выигрывал Кубок страны.