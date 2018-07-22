Очоа может продолжить карьеру в "Бока Хуниорс"

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины, сообщает El Show de Boca.

Отмечается, что 33-летний игрок отправился со "Стандардом" на предсезонный сбор. Однако голкипер был предложен аргентинскому клубу "Бока Хуниорс", команда из Буэнос Айреса также проявляет интерес с Очоа.

Для "Стандарда" это может быть последний шанс получить деньги за игрока поскольку его контракт истекает в июне 2019 года.

На чемпионате мира-2018 Очоа в составе национальной команды провел 4 матча и пропустил 6 мячей.