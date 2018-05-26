"Нью-Йорк Сити" проиграл "Хьюстону", несмотря на быстрый гол Вильи

"Торонто" на своем поле потерпел поражение от "Далласа" в матче регулярного чемпионата MLS (0:1). Хозяева имели шанс сравнять счет, но главная звезда команды Себастьян Джовинко не реализовал пенальти.

В другой встрече "Нью-Йорк Сити" на выезде уступил "Хьюстону" (1:3) несмотря на то, что Давид Вилья уже на 6-й минуте открыл счет.

MLS

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Даллас" - 0:1 (0:1)

Гол: Уррути, 11.

Нереализованный пенальти: Джовинко (Т), 17 (вратарь).

⛔ JESSE GONZALEZ ⛔



What a start to his night. #TORvDAL https://t.co/dyegHNXOT1 – Major League Soccer (@MLS) 26 мая 2018 г.

"Хьюстон" - "Нью-Йорк Сити" - 3:1 (1:1)

Голы: Вилья, 6 (0:1). Фуэнмайор, 21 (1:1). Мартинес, 69 (2:1). Элис, 80 (3:1).