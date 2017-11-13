"Нью-Йорк Космос" Амаури проиграл в финале NASL

"Сан-Франциско Дельтас" переиграл "Нью-Йорк Космос" в финале плей-офф cевероамериканской футбольной лиги (NASL). За команду из Нью-Йорка выступает экс-форвард сборной Италии Амаури.
NASL
Плей-офф
Финал
"Сан-Франциско Дельтас" - "Нью-Йорк Космос" - 2:0 (1:0)
Голы: Хейнманн, 19 (1:0). Сандовал, 90+5 (2:0).
HIGHLIGHTS: The Deltas score a goal, either side of half time, to secure the NASL Championship. 🎥– New York Cosmos (@NYCosmos) 13 ноября 2017 г.
2-0 | #SFDvNYC pic.twitter.com/2AxeTOmm9r
The San Francisco Deltas are the 2017 NASL Champions #OnlyTogether pic.twitter.com/LnVbH4tgOW– San Francisco Deltas (@sfdeltas) 13 ноября 2017 г.