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"Нью-Йорк Космос" Амаури проиграл в финале NASL


"Сан-Франциско Дельтас" переиграл "Нью-Йорк Космос" в финале плей-офф cевероамериканской футбольной лиги (NASL). За команду из Нью-Йорка выступает экс-форвард сборной ИталииАмаури.

NASL

Плей-офф

Финал

"Сан-Франциско Дельтас" - "Нью-Йорк Космос" - 2:0 (1:0)

Голы: Хейнманн, 19 (1:0). Сандовал, 90+5 (2:0).

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