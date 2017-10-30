Нойштедтер забил в чужие ворота, Нету - в свои. "Фенербахче" и "Кайсериспор" выдали сверхрезультативный матч

Матч 10-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" - "Кайсериспор" завершился результативной ничьей - 3:3. Один из голов стамбульцев провел защитник сборной Росии Роман Нойштедтер. Его партнер по центру обороны - экс-игрок "Зенита" Нету - забил в свои ворота.

В стартовом составе "Фенера" также появились бывший капитан "Динамо" Матье Вальбуэна и хавбек Жулиану, проведший минувший сезон в "Зените".

Чемпионат Турции

Суперлига

10-й тур

"Фенербахче" - "Кайсериспор" - 3:3 (1:1)

Голы: Булут, 41 (0:1). Туфан, 45 (1:1). НОЙШТЕДТЕР, 50 (2:1). Соуза, 62 (3:1). Нету - в свои ворота, 68 (3:2). Гьян, 90+5 (3:3).