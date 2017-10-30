Нойштедтер забил в чужие ворота, Нету - в свои. "Фенербахче" и "Кайсериспор" выдали сверхрезультативный матч

Матч 10-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" - "Кайсериспор" завершился результативной ничьей - 3:3. Один из голов стамбульцев провел защитник сборной Росии Роман Нойштедтер. Его партнер по центру обороны - экс-игрок "Зенита" Нету - забил в свои ворота.
В стартовом составе "Фенера" также появились бывший капитан "Динамо" Матье Вальбуэна и хавбек Жулиану, проведший минувший сезон в "Зените".
Чемпионат Турции
Суперлига
10-й тур
"Фенербахче" - "Кайсериспор" - 3:3 (1:1)
Голы: Булут, 41 (0:1). Туфан, 45 (1:1). НОЙШТЕДТЕР, 50 (2:1). Соуза, 62 (3:1). Нету - в свои ворота, 68 (3:2). Гьян, 90+5 (3:3).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/turkey/super/2017-2018/
hant64
Нету - в свои ворота. И почему-то это не удивляет))
22:11