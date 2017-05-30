Нойштедтер поблагодарил болельщиков "Фенербахче" за поддержку

Защитник "Фенербахче" и сборной России Роман Нойштедтер поблагодарил болельщиков за поддержку в его первом сезоне за турецкий клуб. 29-летний игрок проводит сборы вместе с национальной командой в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017.

"Поскольку мне пришлось уехать из клуба раньше из-за подготовки к Кубку конфедераций со сборной России, я хочу поблагодарить всех болельщиков за вашу поддержку в моем первом сезоне за "Фенербахче", – написал на своей странице в Инстаграме Нойштедтер.

Защитник перешел в турецкий клуб летом 2016 года и провел за это время 18 матчей.

Сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика(24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.

Since I had to leave early for the Confederation Cup preps with Russia, I want to thank all my abiler for your support in my first season with Fenerbahce! Teşekkürler 💛💙 #enbüyükfener Публикация от Roman Neustädter (@romainnewton) Май 30 2017 в 12:45 PDT

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России