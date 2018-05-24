НФЛ будет штрафовать футболистов, которые не поют гимн перед матчами

Владельцы клубов Национальной футбольной лиги (НФЛ) договорились о санкциях футболистам, поведение которых неприемлемо во время исполнения гимна США. Как сообщает газета New York Times, игроков будут штрафовать.

Комиссар НФЛ Роджер Гуделл также сообщил, что футболисты, несогласные с санкциями, могут просто оставаться в раздевалке во время предматчевой церемонии. Отмечается, что решение было принято без участия игроков, и пока неизвестна их реакция на введенные в одностороннем порядке правила.

Напомним, ранее активистами было использовано исполнение гимна в рамках акцйи протеста. Футболисты, вместо пения, преклоняли колени, сидели или поднимали вверх кулаки во время традиционной церемонии перед началом игр.