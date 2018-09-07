Неймар назначен постоянным капитаном Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил имя постоянного капитана национальной команды. Им назначен 26-летний нападающий "ПСЖ" Неймар.
Напомним, что во время чемпионат мира-2018 Тите чередовал капитанов, награждая повязкой разных игроков.
Неймар дебютировал за сборную Бразилии в августе 2010 года. С тех пор он провел за команду 90 матчей и забил 57 голов.
BREAKING NEWS:– Seleção Brasileira (@BrazilStat) 6 сентября 2018 г.
Tite has officially confirmed that Neymar JR is Brazil's permanent captain from now on. pic.twitter.com/1RhTiVV5vE