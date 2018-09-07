Неймар назначен постоянным капитаном Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил имя постоянного капитана национальной команды. Им назначен 26-летний нападающий "ПСЖ" Неймар.

Напомним, что во время чемпионат мира-2018 Тите чередовал капитанов, награждая повязкой разных игроков.

Неймар дебютировал за сборную Бразилии в августе 2010 года. С тех пор он провел за команду 90 матчей и забил 57 голов.