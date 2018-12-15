"Необыкновенная фантастическая команда". Белорусский клуб произвел ребрендинг

Белорусский клуб "Крумкачы" (Минск) получил новое название. Как сообщает официальный сайт клуба клуба, теперь он будет называться "НФК".

- Аббревиатура "НФК" расшифровывается как "Незвычайна фантастычная каманда" ("Необыкновенная фантастическая команда" - прим. "СЭ"). Процедура изменения юридического названия началась. Нам предстоит большая работа в межсезонье. Рассчитываем на вашу поддержку, - говорится в сообщении.

Аббревиатура НФК расшифровывается как "Незвычайна фантастычная каманда". Процедура изменения юридического названия началась. Нам предстоит большая работа в межсезонье. Рассчитываем на вашу поддержку. Разам зможам перамагчы! – Футбольный клуб "Крумкачы" (@krumkachy) 15 декабря 2018 г.

По итогам прошедшего сезона команда завоевала место в первой лиге белорусского чемпионата. Главный тренер "НФК" - Алексей Кучук, сын известного специалиста Леонида Кучука.