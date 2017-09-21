Неизвестные жестоко избили главного тренера загребского "Динамо"

Двое неизвестных в среду вечером жестоко избили дубинками главного тренера загребского "Динамо" Марио Цвитановича, сообщает клубная пресс-служба. Нападение произошло во время того, как наставник возвращался домой после кубкового матча команды. Загребцы разгромили "Борац" со счетом 6:0 и вышли в 1/16 финала.

Цвитанович самостоятельно вызвал полицию и скорую помощь, которая доставила его в больницу. Наставнику загребцев диагностировали перелом руки, наложили гипс и отправили домой. В клубе утверждают, что тренер мог серьезно пострадать и просят правоохранительные органы вмешаться в ситуацию.

Напомним, в августе было совершено нападение на советника клуба Здравко Мамича, который ранее занимал пост президента. Во время поездки в Боснию и Герцеговину он получил огнестрельное ранение ноги.