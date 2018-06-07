23:15 7 июня | Футбол — Зарубежные

Назван самый популярный иностранный футболист в Рунете

Криштиану РОНАЛДУ. Фото REUTERS
Криштиану РОНАЛДУ. Фото REUTERS

Поисковая система "Яндекс" назвала самых популярных зарубежных футболистов в сезоне-2017/18. В рейтинг включены игроки, которые чаще всего упоминались в запросах к "Яндексу" в период с июля 2017 года по апрель 2018.

Самым популярным зарубежным футболистом стал форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Топ-23 иностранных футболистов в поисковой системе "Яндекс":

1. Криштиану Роналду – 2,58 млн запросов

2. Лионель Месси – 1,70

3. Неймар​ – 0,86

4. Генрих Мхитарян – 0,35

5. Златан Ибрагимович – 0,34

6. Джанлуиджи Буффон – 0,27

7. Антуан Гризманн – 0,18

8. Мохамед Салах – 0,17

9. Пауло Дибала – 0,16

10. Филиппе Коутинью – 0,14

11. Поль Погба – 0,14

12. Уэйн Руни – 0,14

13. Гарет Бэйл – 0,14

14. Серхио Рамос – 0,14

15. Квинси Промес – 0,13

16. Кильян Мбаппе – 0,12

17. Халк – 0,12

18. Жерар Пике – 0,12

19. Алексис Санчес – 0,10

20. Луис Суарес – 0,09

21. Усман Дембеле – 0,09

22. Ромелу Лукаку – 0,09

23. Александр Зинченко – 0,08.

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