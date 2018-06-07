Назван самый популярный иностранный футболист в Рунете

Поисковая система "Яндекс" назвала самых популярных зарубежных футболистов в сезоне-2017/18. В рейтинг включены игроки, которые чаще всего упоминались в запросах к "Яндексу" в период с июля 2017 года по апрель 2018.
Самым популярным зарубежным футболистом стал форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Топ-23 иностранных футболистов в поисковой системе "Яндекс":
1. Криштиану Роналду – 2,58 млн запросов
2. Лионель Месси – 1,70
3. Неймар – 0,86
4. Генрих Мхитарян – 0,35
5. Златан Ибрагимович – 0,34
6. Джанлуиджи Буффон – 0,27
7. Антуан Гризманн – 0,18
8. Мохамед Салах – 0,17
9. Пауло Дибала – 0,16
10. Филиппе Коутинью – 0,14
11. Поль Погба – 0,14
12. Уэйн Руни – 0,14
13. Гарет Бэйл – 0,14
14. Серхио Рамос – 0,14
15. Квинси Промес – 0,13
16. Кильян Мбаппе – 0,12
17. Халк – 0,12
18. Жерар Пике – 0,12
19. Алексис Санчес – 0,10
20. Луис Суарес – 0,09
21. Усман Дембеле – 0,09
22. Ромелу Лукаку – 0,09
23. Александр Зинченко – 0,08.
Назван самый популярный российский футболист в Рунете. Он не попал на ЧМ //
Исследование: Слуцкий - самый популярный тренер России. Черчесов - второй
- Реал (Футбол)
- Златан Ибрагимович
- Сборная Португалии (футбол)
- Луис Суарес
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Уэйн Руни
- Жерар Пике
- Серхио Рамос
- Гарет Бэйл
- Генрих Мхитарян
- Филиппе Коутинью
- Ромелу Лукаку
- Джанлуиджи Буффон
- Алексис Санчес
- Халк
- Мохамед Салах
- Поль Погба
- Квинси Промес
- Антуан Гризманн
- Александр Зинченко
- Пауло Дибала
- Усман Дембеле
- Кильян Мбаппе