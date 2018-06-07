Назван самый популярный иностранный футболист в Рунете

Поисковая система "Яндекс" назвала самых популярных зарубежных футболистов в сезоне-2017/18. В рейтинг включены игроки, которые чаще всего упоминались в запросах к "Яндексу" в период с июля 2017 года по апрель 2018.

Самым популярным зарубежным футболистом стал форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Топ-23 иностранных футболистов в поисковой системе "Яндекс":



1. Криштиану Роналду – 2,58 млн запросов



2. Лионель Месси – 1,70



3. Неймар​ – 0,86



4. Генрих Мхитарян – 0,35



5. Златан Ибрагимович – 0,34



6. Джанлуиджи Буффон – 0,27



7. Антуан Гризманн – 0,18



8. Мохамед Салах – 0,17



9. Пауло Дибала – 0,16



10. Филиппе Коутинью – 0,14



11. Поль Погба – 0,14



12. Уэйн Руни – 0,14



13. Гарет Бэйл – 0,14



14. Серхио Рамос – 0,14



15. Квинси Промес – 0,13



16. Кильян Мбаппе – 0,12



17. Халк – 0,12



18. Жерар Пике – 0,12



19. Алексис Санчес – 0,10



20. Луис Суарес – 0,09



21. Усман Дембеле – 0,09



22. Ромелу Лукаку – 0,09



23. Александр Зинченко – 0,08.

Назван самый популярный российский футболист в Рунете. Он не попал на ЧМ //

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