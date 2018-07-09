Найджел де Йонг перешел в "Аль-Ахли"

Бывший полузащитник сборной Голландии Найджел де Йонг перешел в катарский футбольный клуб "Аль-Ахли", информирует BBC. Соглашение с 33-летним хавбеком рассчитано на один год. В прошедшем сезоне де Йонг выступал в составе немецкого "Майнца" и турецкого "Галатасарая".

За "Галатасарай" в сезоне-2017/2018 полузащитник не сыграл ни одного официального матча. В составе немецкого клуба на его счету 11 матчей в бундеслиге.

Ранее голландец выступал за "Аякс", "Гамбург", "Манчестер Сити", "Милан" и "Лос-Анджелес Гэлакси".