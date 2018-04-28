Нападающий "Ванкувера" забил пенальти и был удален за празднование гола. Видео

Нападающий "Ванкувера" Кристиан Течера открыл счет в матче регулярного чемпионата MLS против "Реал Солт-Лейк", реализовав пенальти на 75-й минуте встречи. Во время празднования гола уругваец снял с себя в футболку, за что получил желтую карточку. Это предупреждение стало для него вторым, поэтому он был удален с поля.
Soooo, Techera scores from the spot...but then gets his second yellow for taking off his jersey in the celebration. #VANvRSL https://t.co/0uP4Q9vmKQ– Major League Soccer (@MLS) 28 апреля 2018 г.
Levbereg
О Тычере теперь и мы знаем. Его звездный день. А посмотрите на руку афроамериканца, который его успокаивает. Только мне показалось, что у него печатка -"болт" на лапе? Если уж удаляете как в старом свете, так и болты снимайте с цепями.
08:56
Vamphyri
Что-то я запутался. Вроде было же всегда за голый торс, а тут под футболкой чуть ли не бронежилет. Второй момент - мне вот просто интересно, если бы на белой манишке было бы написано: свободу ЛГБТ, судья бы рискнул удалить?))))))))))))))))))))
08:45