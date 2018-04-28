07:15 | Футбол — Зарубежные

Нападающий "Ванкувера" забил пенальти и был удален за празднование гола. Видео

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Нападающий "Ванкувера" Кристиан Течера открыл счет в матче регулярного чемпионата MLS против "Реал Солт-Лейк", реализовав пенальти на 75-й минуте встречи. Во время празднования гола уругваец снял с себя в футболку, за что получил желтую карточку. Это предупреждение стало для него вторым, поэтому он был удален с поля.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Levbereg

О Тычере теперь и мы знаем. Его звездный день. А посмотрите на руку афроамериканца, который его успокаивает. Только мне показалось, что у него печатка -"болт" на лапе? Если уж удаляете как в старом свете, так и болты снимайте с цепями.

08:56

Vamphyri

Что-то я запутался. Вроде было же всегда за голый торс, а тут под футболкой чуть ли не бронежилет. Второй момент - мне вот просто интересно, если бы на белой манишке было бы написано: свободу ЛГБТ, судья бы рискнул удалить?))))))))))))))))))))

08:45

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