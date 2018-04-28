Нападающий "Ванкувера" забил пенальти и был удален за празднование гола. Видео

Нападающий "Ванкувера" Кристиан Течера открыл счет в матче регулярного чемпионата MLS против "Реал Солт-Лейк", реализовав пенальти на 75-й минуте встречи. Во время празднования гола уругваец снял с себя в футболку, за что получил желтую карточку. Это предупреждение стало для него вторым, поэтому он был удален с поля.

Soooo, Techera scores from the spot...but then gets his second yellow for taking off his jersey in the celebration. #VANvRSL https://t.co/0uP4Q9vmKQ – Major League Soccer (@MLS) 28 апреля 2018 г.