Нападающий "Селтика" отправлен на лечение в психологическую клинику

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс сообщил, что нападающий Ли Гриффитс отстранен от тренировок с командой из-за проблем с азартными играми. Он отправлен на лечение в психологическую клинику.

- У Ли были проблемы на протяжении нескольких месяцев, - приводит ВВС слова Роджерса. - Он уже не может самостоятельно противостоять проблеме. Ему окажут профессиональную помощь. Он отличный парень. Мы с ним близки, и я знаю о его проблемах вне поля. Надеюсь, он скоро преодолеет трудности и вернется.