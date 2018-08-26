Нападающий "Кайрата": "Тимощук и Аршавин уже оставили свой след в клубе"

Украинский нападающий "Кайрата" Адернисола Эсеола отметил, что в клубе помнят Анатолия Тимощука и восхищаются игрой Андрея Аршавина. По его мнению, они уже оставили свой след в команде.

- В Кайрате все помнят Тимощука, любят, его футболка даже при входе висит, - приводит FootballHub cлова Эсеолы. - Он был хорошим лидером, хорошим капитаном. Возможно Тимощук приехал туда доигрывать, возможно Аршавин доигрывает, однако это топ-футболисты. Какая разница, доигрывают они, или только начинают. Тимощук и Аршавин уже оставили свой след в этом клубе.