На родного брата Погба напали прямо в раздевалке

Гвинейский форвард "Генчлербирлиги" Флорантен Погба подвергся нападению в раздевалке после поражения от "Антальяспора" (0:1) в матче 32-го тура чемпионата Турции, информирует L`Equipe.
Как отмечается, охране пришлось изолировать родного брата полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба от партнеров по команде.
Игроки стали выяснять отношения с Флорантеном Погба из-за того, что он своевольно покинул поле в конце встречи из-за повреждения. Тренер не мог заменить нападающего, так как уже израсходовал все три замены.
Florentin Pogba aurait été agressé ses coéquipiers de Gençlerbirligi dans le vestiaire, après la défaite contre Antalyaspor (0-1) https://t.co/h2WD6ImHBc pic.twitter.com/D2Hi0VtE5t– L'ÉQUIPE (@lequipe) 7 мая 2018 г.