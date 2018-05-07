На родного брата Погба напали прямо в раздевалке

Гвинейский форвард "Генчлербирлиги" Флорантен Погба подвергся нападению в раздевалке после поражения от "Антальяспора" (0:1) в матче 32-го тура чемпионата Турции, информирует L`Equipe.

Как отмечается, охране пришлось изолировать родного брата полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба от партнеров по команде.

Игроки стали выяснять отношения с Флорантеном Погба из-за того, что он своевольно покинул поле в конце встречи из-за повреждения. Тренер не мог заменить нападающего, так как уже израсходовал все три замены.