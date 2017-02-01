11:27 1 февраля | ФУТБОЛ — Зарубежные

MLS получила 12 заявок на вступление в лигу в 2020 году

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Планировавшая расширение лига MLS получила уже 12 заявок от городов на вступление в чемпионат в 2020 году, сообщает сайт лиги. Американский чемпионат планирует расширение до 28 команд, в ближайшие годы должны пополнить лигу "Лос-Анджелес" и "Майами". Из поступивших руководству заявок будет выбрано четыре города.

Заявки подали следующие города: Шарлотт, Цинциннати, Детройт, Индианаполис, Нэшвилл, Финикс, Роли, Сакраменто, Сент-Луис, Сан-Антонио, Сан-Диего и Тампа. На данный момент в чемпионате выступает 20 команд, в ближайшие месяцы комитет расширения MLS рассмотрит поступившие заявки, чтобы позже вынести решение.

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