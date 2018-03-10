"Млада Болеслав" с Комличенко разгромила "Зброевку" с Базелюком

"Млада Болеслав" разгромила "Зброевку" в матче 20-го тура чемпионата Чехии. В составе гостей полный матч провел россиянин Николай Комличенко. За хозяев также 90 минут отыграл его соотечественник Константин Базелюк.

Чемпионат Чехии

Первая лига

20-й тур

"Зброевка" - "Млада Болеслав" - 0:3 (0:3)

Голы: Валента, 1 (0:1). Валента, 19 (0:2). Паущек, 30 (0:3).