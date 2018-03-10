20:25 10 марта | Футбол — Зарубежные

"Млада Болеслав" с Комличенко разгромила "Зброевку" с Базелюком

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"Млада Болеслав" разгромила "Зброевку" в матче 20-го тура чемпионата Чехии. В составе гостей полный матч провел россиянин Николай Комличенко. За хозяев также 90 минут отыграл его соотечественник Константин Базелюк.

Чемпионат Чехии

Первая лига

20-й тур

"Зброевка" - "Млада Болеслав" - 0:3 (0:3)

Голы: Валента, 1 (0:1). Валента, 19 (0:2). Паущек, 30 (0:3).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/chech/highest/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

После игры все вместе на завалинке пили зброевку и запивали великоповецким.

21:33 10 марта

LoveCity

Команда #1 с Лехой с нашего двора разгромила Команду #2 с «Парнем который ни с кем не пасуется,всех обводит а в конце пижонит».

20:39 10 марта

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