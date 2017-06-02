Митрюшкин пропустил на 90+16-й минуте, "Сьон" не попал в групповой турнир Лиги Европы напрямую

"Сьон" в матче заключительного 36-го тура чемпионата Швейцарии сыграл вничью с "Грассхоппером" (1:1). Встреча прерывалась на 10 минут из-за травмы главного арбитра и его замены на резервного рефери. Полный поединок провел российский голкипер "Сьона" Антон Митрюшкин. Всего в чемпионате он отыграл 35 матчей и пропустил 55 голов (меньше - только у чемпиона "Базеля" и вице-чемпиона "Янг Бойз").

"Сьон" открыл счет на 90+13-й минуте, а пропустил на 90+16-й. Упустив победу в концовке поединка, "Сьон" остался четвертым, лишился шансов напрямую попасть в групповой турнир Лиги Европы и вместе с "Люцерном" сыграет в квалификации. Третье место занял "Лугано".