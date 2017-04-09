Митрюшкин пропустил четыре мяча от "Лугано"

В матче 27-го тура чемпионата Швейцарии "Сьон" на выезде уступил "Лугано" – 2:4. Хет-трик у хозяев оформил Эзджан Альоски, также на его счету результативная передача. Правда, два из своих голов он забил с пенальти. Отметим, что ворота красно-белых в этой встрече защищал экс-вратарь "Спартака" Антон Митрюшкин.

"Сьон", несмотря на осечку, остался на третьем месте в турнирной таблице. "Лугано" поднялся на пятую строчку.

Чемпионат Швейцарии

27-й тур

"Лугано" – "Сьон" – 4:2 (3:2)