Митрюшкин отыграл на ноль в матче с "Лозанной"

"Сьон" на выезде в меньшинстве одержал победу над "Лозанной" в матче 22-го тура чемпионата Швейцарии. Единственный гол в матче на 43-й минуте забил конголезский нападающий Чадрак Аколо.

Стоит отметить, что ворота "Сьона" защищал 21-летний российский голкипер Антон Митрюшкин, который в четвертый раз за сезон отыграл на ноль.

Чемпионат Швейцарии

Суперлига

22-й тур

"Лозанна" - "Сьон" - 0:1 (0:1)

Гол: Аколо, 43.

Удаление: Зверотич (С), 56.