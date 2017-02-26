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Митрюшкин отыграл на ноль в матче с "Лозанной"

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"Сьон" на выезде в меньшинстве одержал победу над "Лозанной" в матче 22-го тура чемпионата Швейцарии. Единственный гол в матче на 43-й минуте забил конголезский нападающий Чадрак Аколо

Стоит отметить, что ворота "Сьона" защищал 21-летний российский голкипер Антон Митрюшкин, который в четвертый раз за сезон отыграл на ноль.

Чемпионат Швейцарии

Суперлига

22-й тур

"Лозанна" - "Сьон" - 0:1 (0:1)

Гол: Аколо, 43. 

Удаление: Зверотич (С), 56.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/switzerland/super/2016-2017/

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