Митрюшкин и Думбья - в символической сборной 7-го тура чемпионата Швейцарии

Российский вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин вошел в символическую сборную 7-го тура чемпионата Швейцарии, сообщает пресс-служба клуба. 20-летний россиянин сохранил свои ворота в неприкосновенности в поединке с "Туном" (1:0).
Также стоит отметить, что в символическую сборную прошедшего тура в швейцарском первенстве попали форвард "Базеля" Сейду Думбья и защитник "Сьона" Рето Циглер, выступавшие ранее в России за ЦСКА и "Локомотив" соответственно. Первый оформил дубль в игре с "Грассхоппером" (3:1), а второй стал автором победного гола в поединке с "Туном" (1:0).
Anton #Mitrysuhkin et Reto #Ziegler sont dans l'équipe type du week-end ! #AM1 #RZ3 #FCSion pic.twitter.com/aKfhSbKoaa– FC Sion (@FCSion) 12 сентября 2016 г.
marksan
Очень рад за Сейду! Голы пошли!
17:50