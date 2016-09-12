17:00 | ФУТБОЛ — Зарубежные

Митрюшкин и Думбья - в символической сборной 7-го тура чемпионата Швейцарии

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Российский вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин вошел в символическую сборную 7-го тура чемпионата Швейцарии, сообщает пресс-служба клуба. 20-летний россиянин сохранил свои ворота в неприкосновенности в поединке с "Туном" (1:0). 

Также стоит отметить, что в символическую сборную прошедшего тура в швейцарском первенстве попали форвард "Базеля" Сейду Думбья и защитник "Сьона" Рето Циглер, выступавшие ранее в России за ЦСКА и "Локомотив"​ соответственно. Первый оформил дубль в игре с "Грассхоппером" (3:1), а второй стал автором победного гола в поединке с "Туном" (1:0).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Очень рад за Сейду! Голы пошли!

17:50

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