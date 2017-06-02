Мино Райола: "Мойзе Кин может отыграть сезон в чемпионате Голландии"

Агент Мино Райола подтвердил, что нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин может отправиться в аренду в один из голландских клубов. Интерес к 17-летнему футболисту проявляет "Зволле". Форвард стал первым футболистом 2000 года рождения, забившим гол в чемпионате Италии.

– Для того чтобы продолжать развиваться, ему необходимо играть на регулярной основе, – приводит Voebalzone слова Райолы. – Мы рассматриваем варианты с арендой в один из клубов чемпионата Голландии. Этот турнир довольно высокого уровня, а голландская школа великолепна.