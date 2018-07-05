18:50 | Футбол — Зарубежные

Министр спорта Украины поддержал решение "Карпат" выгнать вратаря, фанатеющего от России


Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поддержал решение руководства "Карпат" расторгнуть контракт с вратарем юношеской команды Михаилом Готрой за поддержку сборной России на чемпионате мира-2018

- Правильное решение руководства "Карпат", - написал Жданов в Фейсбуке.



Ранее Готра, который является 18-летним уроженцем Львова, выкладывал в Инстаграме фотографии с российским флагом. Также он отрастил усы в поддержку Станислава Черчесова.

Футболиста выгнали из "Карпат" за поддержку сборной России. Подробности 

К комментариям
14
Материалы других СМИ