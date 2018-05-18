Министр спорта Беларуси: "Приход Марадоны поможет популяризации футбола в стране"

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук заявил, что Диего Марадона поможет популяризировать футбол в стране. Ранее стало известно, что Марадона стал председателем правления брестского "Динамо".

– Сегодня многие говорят о Диего Марадоне как о специалисте, который что-то привнесет в белорусский футбол, – цитирует Ковальчука БЕЛТА со ссылкой на канал "Беларусь 1". - Я не думаю, что он глубоко что-то в нем изменит. Но даже то, что лучший футболист XX века будет ассоциироваться с Брестом, уже мудрое решение. Чем больше таких специалистов будет приобщено к футболу, тем выше будет популяризация этого вида спорта.