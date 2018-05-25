"Мильонариос" обыграл "Коринтианс", "Сантос" и "Реал Гарсиласо" сыграли вничью

"Атлетико Насиональ" и "Коло Коло" сыграли вничью в групповом турнире Кубка Либертадорес (0:0). В других встречах "Сантос" разошелся миром с "Реал Гарсиласо" (0:0), "Боливар" выиграл у "Дельфина" (3:1), "Эстудиантес" переиграл "Насиональ" (3:1), "Коринтианс" уступил "Мильонариосу" (0:1), "Индепендьенте" одолел "Депортиво Лара" (2:0).
Кубок Либертадорес
Группа 2
"Атлетико Насиональ" (Колумбия) – "Коло Коло" (Чили) – 0:0
"Боливар" (Боливия) – "Дельфин" (Эквадор) – 3:1 (2:0)
Голы: Рикельме, 0 (1:0). Кальехон, 13 (2:0). Кальехон, 48 (3:0). Ральдес, 50 – в свои ворота (3:1).
Удаление: Чикаиса (Д), 67.
Группа 6
"Сантос" (Бразилия) – "Реал Гарсиласо" (Перу) – 0:0
"Эстудиантес" (Аргентина) – "Насиональ" (Уругвай) – 3:1 (0:1)
Голы: Зунино, 4 (0:1). Отеро, 62 – с пенальти (1:1). Мелано, 69 (2:1). Отеро, 90 (3:1).
Удаления: Берхессио (Н), 75. Бранья (Э), 80. Олива (Н), 90+5.
Группа 7
"Индепендьенте" (Аргентина) – "Депортиво Лара" (Венесуэла) – 2:0 (1:0)
Голы: Бенитес, 38 (1:0). Джильотти, 81 (2:0).
Удаление: Каррильо (Д), 80.
"Коринтианс" (Бразилия) – "Мильонариос" (Колумбия) – 0:1 (0:0)
Гол: Каррильо, 73.