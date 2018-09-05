Милевский рассказал о встрече с Марадоной

Бывший форвард брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о том, как с командой встречался председатель правления клуба Диего Марадона.

- Марадона обнял, будто знал, что я лидер команды? Хотелось, чтобы это было так. Но как оно было на самом деле, не скажу. Он посетил матч, на следующий день зашел к нам в раздевалку с переводчиком. Буквально минут 15-20 поговорил, что так нельзя было играть, проигрывать. Пожелал удачи и сказал, что обязательно вернется, - цитирует футболиста FootballHub. - Я видел этого человека только по телевизору, и тут он зашел в раздевалку. Имел двое часов: на левой и на правой руке. Это его отличительная черта. Я не знаю, что это за фишка. Это, пожалуй, его личная фишка. Есть такая информация, что он – председатель правления "Динамо". Но что это за должность? Я понимаю – генеральный директор, президент клуба, тренер команды. Но председатель правления – не совсем понятно.

Ранее сообщалось, что Марадона, возможно, расстанется с "Динамо" и будет работать в Венесуэле. Милевский уже покинул команду и перешел в венгерский клуб "Кишварда".