"Мидтьюллан" стал чемпионом Дании

Чемпионом Дании сезона-2017/18 стал "Мидтьюллан". В матче заключительного тура команда обыграла "Хорсенс" (1:0).

Единственный мяч забил Марк Даль Хенде. "Мидтьюллан" занял первое место с 85 очками. На втором месте "Брондбю" - 81 очко. В 36-м туре команда сыграла вничью с "Ольборгом" (1:1). Третье место занял "Нордшеллан" - 59 очков. Прошлогодний чемпион "Копенгаген" на четвертом месте (58 очков).

Чемпионат Дании

Суперлига

36-й тур

Чемпионская группа

"Брондбю" - "Ольборг" - 1:1

Голы: Реккер, 88 - Рисгаард, 45

"Мидтьюллан" - "Хорсенс" - 1:0

Гол: Хенде, 59

"Нордшеллан" - "Копенгаген" - 0:0