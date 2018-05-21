"Мидтьюллан" стал чемпионом Дании

Чемпионом Дании сезона-2017/18 стал "Мидтьюллан". В матче заключительного тура команда обыграла "Хорсенс" (1:0).
Единственный мяч забил Марк Даль Хенде. "Мидтьюллан" занял первое место с 85 очками. На втором месте "Брондбю" - 81 очко. В 36-м туре команда сыграла вничью с "Ольборгом" (1:1). Третье место занял "Нордшеллан" - 59 очков. Прошлогодний чемпион "Копенгаген" на четвертом месте (58 очков).
Чемпионат Дании
Суперлига
36-й тур
Чемпионская группа
"Брондбю" - "Ольборг" - 1:1
Голы: Реккер, 88 - Рисгаард, 45
"Мидтьюллан" - "Хорсенс" - 1:0
Гол: Хенде, 59
"Нордшеллан" - "Копенгаген" - 0:0