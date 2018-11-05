Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира, Неймар - третий

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире по версии CIES Football Observatory. Стоимость 19-летнего игрока оценивается в 216,5 миллиона евро.

В первую десятку среди форвардов также входят: Харри Кейн ("Тоттенхэм", 197,3 миллиона евро), Неймар ("ПСЖ", 197), Мохамед Салах ("Ливерпуль", 173), Филиппе Коутинью ("Барселона", 171,3), Лионель Месси ("Барселона", 170,6), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", 164,6), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед", 164,3), Антуан Гризманн ("Атлетико", 157,7), Пауло Дибала ("Ювентус", 155,6).

Самый дорогой полузащитник - Деле Алли из "Тоттенхема" (163,4 миллиона евро). Среди защитников лидирует Самюэль Юмтити ("Барселона", 99,2), среди вратарей - Эдерсон ("Манчестер Сити", 102).