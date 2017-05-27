Мавинга помог "Торонто" разгромить "Коламбус"

"Торонто" на своем поле разгромил "Коламбус" в матче регулярного чемпионата MLS. Подопечные Грега Ванни продлили беспроигрышную серию и лидируют в турнирной таблице Восточной конференции.
В составе "Торонто" на поле с первых минут вышел экс-защитник "Рубина" Крис Мавинга, отыгравший всю встречу.
MLS
Регулярный чемпионат
"Торонто" - "Коламбус" - 5:0 (2:0)
Голы: Васкес, 5 - с пенальти (1:0). Морроу, 39 (2:0). Васкес, 59 (3:0). Осорио, 86 (4:0). Хэмилтон, 90+3 (5:0).
Удаление: Дельгадо (Т), 81.
Патриот Сибири
Им бы Бердыева туда выписать: обеспечат себя титулами лет на 10 вперед. Очень много касаний, очень много пространства. Наш футбол еще не так плох, как кажется.
08:40