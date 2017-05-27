Мавинга помог "Торонто" разгромить "Коламбус"

"Торонто" на своем поле разгромил "Коламбус" в матче регулярного чемпионата MLS. Подопечные Грега Ванни продлили беспроигрышную серию и лидируют в турнирной таблице Восточной конференции.

В составе "Торонто" на поле с первых минут вышел экс-защитник "Рубина" Крис Мавинга, отыгравший всю встречу.

MLS

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Коламбус" - 5:0 (2:0)

Голы: Васкес, 5 - с пенальти (1:0). Морроу, 39 (2:0). Васкес, 59 (3:0). Осорио, 86 (4:0). Хэмилтон, 90+3 (5:0).

Удаление: Дельгадо (Т), 81.