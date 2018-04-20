Матчи чемпионата Египта перенесены из-за Салаха

Федерация футбола Египта перенесла матчи 33-го тура национального чемпионата из-за нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, который может получить приз лучшему игроку английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает Filgoal. Церемония вручения награды пройдет 22 апреля.

Руководство египетской федерации решило пойти навстречу местным любителям футбола, чтобы они смогли увидеть церемонию награждения в прямом эфире.

Напомним, на звание лучшего игрока АПЛ, кроме представляющего "Ливерпуль" Салаха, претендуют пять футболистов: Кевин де Брейне, Лерой Сане, Давид Сильва (все – "Манчестер Сити"), Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед") и Харри Кейн ("Тоттенхэм").