Матчи чемпионата Аргентины отложены из-за забастовки игроков

Возобновление чемпионата Аргентины откладывается из-за забастовки футболистов. Как сообщает ВВС, матчи в трех высших дивизионах аргентинского чемпионата отложены, пока Ассоциация футбола Аргентины не решит проблему с финансами клубов. Футболисты объявили забастовку на фоне массовых задержек зарплат. Некоторые клубы должны своим игрокам зарплату за пять месяцев.

Ранее правительство Аргентины выплатило ассоциации 22 миллиона долларов, чтобы клубы могли погасить долги, но этих средств недостаточно, поэтому забастовка отменена не была.