Матч АЕК - ПАОК обслужит испанец Борбалан

Испанский арбитр Давид Фернандес Борбалан обслужит финал Кубка Греции между АЕК и ПАОК, сообщает пресс-служба местной федерации футбола. Помогать ему на линиях будут Кабаньеро Мартинес и Хосе Мануэль Матиас Кабальеро, за воротами - Хесус Гил Мансано и Карлос дель Серро Гранде.

Матч чемпионата между этими командами, состоявшийся 11 марта в Салониках, не был доигран из-за инцидента с владельцем ПАОК Иваном Саввиди. Он выбежал на поле, протестуя против решения судьи. У бизнесмена при себе был пистолет. Команде в итоге было присуждено поражение со счетом 3:0.