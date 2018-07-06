Маском предложен способ спасти футбольную команду из пещеры в Таиланде

Канадско-амеркианский предприниматель Рив Маск предложил вариант спасения футбольной команды из пещеры в Таиланде.



Напомним, 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер с 23 июня находятся в абсолютной темноте в пещере Кхао Луанг.

- Может, стоит попробовать: проложить нейлоновую трубу диаметром в один метр (или более узкие трубки для самых сложных участков) сквозь сеть пещер и наполнить их воздухом как надувной воздушный замок, - написал Маск в Твиттере. - Нужно создать воздушный туннель под водой под потолком пещеры и автоматически приспособить его к нестандартным пространствам, как, например, дыра в 70 сантиметров шириной.

Maybe worth trying: insert a 1m diameter nylon tube (or shorter set of tubes for most difficult sections) through cave network & inflate with air like a bouncy castle. Should create an air tunnel underwater against cave roof & auto-conform to odd shapes like the 70cm hole. – Elon Musk (@elonmusk) 6 июля 2018 г.

Ранее в ходе спасательной операции погиб аквалангист, который доставлял в пещеру кислород //

Драма в тайской пещере. Юные футболисты на грани смерти во время ЧМ-2018