Мартин О’Нил: "Джеррард в "Рейнджерс"? Он не понимает, на что соглашается"

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил считает, что "Рейнджерс" находится в настолько ужасном состоянии, что приглашение Стивена Джеррарда ничего не испортит. Ранее Джеррард возглавлял молодежную команду "Ливерпуля".

– У него Джеррарда нет ни малейшего представления о том, на что он соглашается, – приводит Belfast Live слова О’Нила. – Но он родился и вырос в Ливерпуле, поэтому у него должна быть идея. Надеюсь, он получит работу. Было бы неплохо его увидеть. Он не худший тренер из тех, что были у "Рейнджерс". Клуб очень плох. Он даже хуже, чем плох, они ужасен.