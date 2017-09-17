"Марибор" после матча со "Спартаком" разгромил "Горицу"

"Марибор" одержал крупную победу над "Горицей" в матче чемпионата Словении - 3:0. Напомним, что мариборцы - соперники "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов. В первом туре команды сыграли вничью - 1:1, вторая встреча состоится 11 ноября в Москве.

В турнирной таблице "Марибор" идет на втором месте, отставая от "Олимпии" на 2 очка.

Чемпионат Словении

Первая лига

9-й тур

"Горица" - "Марибор" - 0:3 (0:2)

Голы: Йоган, 16 - в свои ворота (0:1). Месанович, 43 (0:2). Месанович, 61 (0:3).