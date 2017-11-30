"Марибор" не смог выйти в полуфинал Кубка Словении

"Марибор" в ответном матче 1/4 финала Кубка Словении сыграл вничью с "Олимпией" - 1:1. Первый матч соперник "Спартака" по Лиге чемпионов проиграл со счетом 0:3.

Напомним, красно-белые дважды не смогли обыграть "Марибор" в групповом турнире. Обе встречи завершились со счетом 1:1.