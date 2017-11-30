02:25 | Футбол — Зарубежные

"Марибор" не смог выйти в полуфинал Кубка Словении

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"Марибор" в ответном матче 1/4 финала Кубка Словении сыграл вничью с "Олимпией" - 1:1. Первый матч соперник "Спартака" по Лиге чемпионов проиграл со счетом 0:3. 

Напомним, красно-белые дважды не смогли обыграть "Марибор" в групповом турнире. Обе встречи завершились со счетом 1:1. 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Vader

отсосошка, это ты чтоль колдун? всю мощь из словенцев высосал?

03:17

majakovnikita

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03:13

баламошка

Так ему и надо) Обидел Спартак - обидел себя. Наши ведьмы хорошо работают!

02:56