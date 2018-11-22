Марцел Личка: "Шпилевский рассказал, что Савицкий, Милевский и Гаврилович пили в бане. Но я не мог ни на что повлиять"

Главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка рассказал о ситуации, из-за которой нападающий Артем Милевский покинул клуб. Он отметил, что узнал об этом из беседы с Алексеем Шпилевским, который ранее занимал в клубе аналогичный пост, но был уволен.

– Что же тогда произошло в ситуации с Милевским?

– У нас было два выходных. Я находился в Чехии, а когда вернулся, Шпилевский сказал, что мы без Савицкого, Милевского и Гавриловича. Я спросил: "Почему?" И он рассказал, что они пили в бане, – сказал Личка в интервью Tribuna.com

– И как вы восприняли это решение?

– В тот момент я был поражен: "Это сумасшествие! Зачем?!" Савицкий забил и отдал голевую, Милевский являлся лидером команды. Он был лучшей десяткой во всем чемпионате Беларуси. Я не видел здесь игрока на его позиции лучше Артема. А Гаврилович – капитан и хороший центральный защитник, которого привлекали к матчам сборной. Это были три очень важных для нас игрока. Но решение принималось без моего ведома.

– Вы пытались как-то предотвратить уход футболистов?

– Да, я пробовал разговаривать с Алексом на этот счет, говорил, что впереди нас ожидают сложные матчи в чемпионате и в Лиге Европы, однако ни на что повлиять уже не мог. Но это жизнь. Вещи случаются.