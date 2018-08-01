Марадона заявил о наличии денег для совершения больших трансферов в "Динамо-Брест"

Председатель правления "Динамо-Брест" Диего Марадона заявил, что имеет средства для качественного усиления состава команды.

- Я должен видеть, как игроки принимают меня. Я подписал вратаря Кампестрини, - цитирует Ole Марадону. - У меня есть деньги, чтобы совершать большие трансферы в "Динамо".

По словам аргентинца, больше всего его привлекло желание клуба выступать в Лиге чемпионов. "Они предложили мне трехлетний контракт, от которого я не мог отказаться, - отметил он.

Ранее Марадона заявил, что договорился о заключении контракта с 38-летним вратарем Кристианом Кампестрини, в активе которого 2 игры за национальную сборную. Однако главный тренер "Динамо-Брест" Алексей Шпилевский назвал эту информацию неправдоподобной.