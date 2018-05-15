Марадона стал предстателем правления брестского "Динамо"

ФК "Динамо" (Брест) в своем Твиттере объявил о начале сотрудничества с аргентинцем Диего Марадоной. Он был назначен председателем правления клуба.

До этого в СМИ сообщалось, что специалист будет назначен главным тренером команды. "Динамо" после восьми туров занимает восьмое место в чемпионате Белоруссии.

- Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо-Брест". Марадона приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России, - сообщает Твиттер "Динамо".

Последним местом работы 57-летнего экс-футболиста был клуб "Аль-Фуджайра" из ОАЭ.