23:47 15 мая | Футбол — Зарубежные

Марадона сфотографировался с белорусским флагом после подписания контракта с "Динамо" (Брест)

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Брестское "Динамо" в своем Твиттере опубликовало фото нового председателя правления клуба Диего Марадоны. Аргентинец сфотографировался с флагом Белоруссии.

Ранее стало известно, что специалист станет председателем правления клуба.

 - Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо-Брест", - говорится в сообщении клубного сайта. -  Марадона приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России.

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Сюр какой-то. Марадона в Бресте, это как Пеле в Урюпинске.

23:53 15 мая

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