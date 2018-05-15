Марадона сфотографировался с белорусским флагом после подписания контракта с "Динамо" (Брест)

Брестское "Динамо" в своем Твиттере опубликовало фото нового председателя правления клуба Диего Марадоны. Аргентинец сфотографировался с флагом Белоруссии.
Ранее стало известно, что специалист станет председателем правления клуба.
- Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо-Брест", - говорится в сообщении клубного сайта. - Марадона приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России.
📷 Исторические фото! #fcdb1960 pic.twitter.com/g5uPDijrUW– FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 15 мая 2018 г.
PallMall
Сюр какой-то. Марадона в Бресте, это как Пеле в Урюпинске.
23:53 15 мая