Марадона сфотографировался с белорусским флагом после подписания контракта с "Динамо" (Брест)

Брестское "Динамо" в своем Твиттере опубликовало фото нового председателя правления клуба Диего Марадоны. Аргентинец сфотографировался с флагом Белоруссии.

Ранее стало известно, что специалист станет председателем правления клуба.

- Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо-Брест", - говорится в сообщении клубного сайта. - Марадона приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России.