Марадона поблагодарил Лукашенко за возможность работать в Белоруссии

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения. Также он поблагодарил главу государства за предоставленную возможность работать в этой стране. Марадона занимает пост председателя совета директоров брестсткого "Динамо".

"Не могу не поздравить президента Белоруссии Александра Лукашенко с его днем рождения. Благодарю за возможность работать в вашей стране. На следующей неделе приступаю к обязанностям с "Динамо" Бретс", - написал Марадона.